Ещё
В Японии собрали первый автомобиль-трансформер
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Японии собрали первый автомобиль-трансформер 

Рамблер 1 час назад
Японская компания Asratec в сотрудничестве с разными стартапами разработала робота, который может трансформироваться в автомобиль за одну минуту. Информация об этом появилась на сайте проекта J-deite RIDE.
Трансформер весит 1600 кг и работает на электрическом двигателе. В виде автомобиля прототип может разогнаться до 60 км/ч, но в виде работа скорость его передвижения составляет не более 100 метров в час. Кстати, в момент трансформации можно не покидать кабину, а продолжать управление. Управлять роботом можно не только вручную, но и с помощью пульта дистанционного управления.
По словам разработчиков, источником вдохновения для них стал фильм "Трансформеры". А к 2020 году они планируют разработать усовершенствованную модель высотой 5 метров.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Страшные тайны СССР: трагедии, о которых молчали38
Почему призывают в армию именно в 18 лет36
5 мест на Земле, где не работает гравитация3
Невероятные открытия, способные изменить историю6
Получены первые цветные фотографии Марса48
Видео
05:18
В Японии собрали первый автомобиль-трансформер
Вещи
02:35
Ученые создали интерактивные волосы
Вещи
03:58
10 вещей, которые вы никогда не сможете сделать
Истории
08:03
Загадки, которые мало кто способен решить
Истории
00:21
Упавший с неба во время грозы объект напугал народ
Безумный мир
05:39
5 мест на Земле, где не работает гравитация
Места
10:49
15 заблуждений, в которые вы верите
Истории
10:03
Секреты полицейских, которые они тщательно скрывают
Люди
10:18
Невероятные открытия, способные изменить историю
Истории
11:59
Животные-гиганты, которые вас точно удивят
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение