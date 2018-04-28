В Японии собрали первый автомобиль-трансформер

Японская компания Asratec в сотрудничестве с разными стартапами разработала робота, который может трансформироваться в автомобиль за одну минуту. Информация об этом появилась на сайте проекта J-deite RIDE.

Трансформер весит 1600 кг и работает на электрическом двигателе. В виде автомобиля прототип может разогнаться до 60 км/ч, но в виде работа скорость его передвижения составляет не более 100 метров в час. Кстати, в момент трансформации можно не покидать кабину, а продолжать управление. Управлять роботом можно не только вручную, но и с помощью пульта дистанционного управления.

По словам разработчиков, источником вдохновения для них стал фильм "Трансформеры". А к 2020 году они планируют разработать усовершенствованную модель высотой 5 метров.