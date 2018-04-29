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Мастера Йоду обнаружили на рисунке XIV века
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Мастера Йоду обнаружили на рисунке XIV века 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Звездные войны"
Даже те люди, которые никогда в жизни не видели ни одной части саги «Звездные войны» (есть такие?), наверняка знают о существовании странного существа зеленого цвета с большими ушами. Это мастер Йода, наставник молодого Люка Скайуокера. Но вряд ли вы даже могли подумать, что у этого фантастического персонажа, возможно, был реальный прототип.
На сайте Британской библиотеки недавно было опубликовано изображение, найденное в рукописи декретов Григория IX, на котором запечатлен загадочный образ, поразительно похожий на героя фильмов Джорджа Лукаса.
British Library
Обнаружил этот рисунок историк Дэмиэн Кемпф, собирая материалы для иллюстрирования своей книги «Средневековые монстры». Ученый был крайне удивлен поразительному сходству существа, изображенного на одной из страниц рукописи, о чем поведал корреспонденту BBC Radio:
«Когда я наткнулся на этого монстра, я не мог поверить своим глазам и вообще не мог в это поверить. Это же рукопись, которая была выпущена 700 лет назад».
Отметим, что рукопись, которая сейчас находится в Британской библиотеке, была написана примерно в 1300-1340 гг. на юге Франции. Кем являлось существо на рисунке, никто не знает.
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