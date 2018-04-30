Создана самая подробная 3D-карта Млечного пути

Самая детализированная на настоящий момент карта Млечного Пути создана на основе данных, которые были получены космическим телескопом Gaia (Global Astrometric Interferometer for Astrophysics).

19 декабря 2013 года этот аппарат был запущен на стационарную орбиту, которая находится в полутора миллионах километров от Земли. Его главной задачей было определить, как плотно расположены звезды нашей Галактики. Он сканировал звездное небо два раза в год, а затем использовал полученные данные для создания трехмерных проекций. Дальнейшее совмещение этих изображений, сделанных с разрывом в шесть месяцев, помогло выявить расстояния до звезд.

Первая версия карты была представлена в 2016 году, а недавно ее обновили с учетом новой информации, собранной за период с июля 2014 года по май 2016 года.

esa.int

Сверхточные инструменты Gaia позволили установить координаты и яркость 1,7 миллиарда звезд. Кроме того, для некоторых звезд была вычислена температура поверхности, раскрыты механизмы взаимодействия звезд с межзвездной пылью и измерены лучевые скорости для определения траекторий, по которым они движутся относительно центра Млечного Пути. Карта также содержит информацию об астероидах внутри Солнечной системы.

Несмотря на то, что карта охватывает лишь около 1% от общего числа звезд в Млечном Пути, более подробной 3D-карты сегодня не существует. Ученые называют ее настоящим прорывом в науке. К тому же они ожидают, что в 2020 году карта будет пополнена новыми данными.