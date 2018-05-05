На аукционе продали открытку Джека Потрошителя

Открытка с подписью (предположительно) Джека Потрошителя ушла молотка.
Как рассказал представитель Grand Auctions, карточка, подписанная знаменитым преступником, была прислана в полицию 29 октября 1888 года.
Открытка была продана за 22 000 фунтов стерлингов (или 29 907 американских долларов) 30 апреля в Фолкстоуне, Штат Кент.
Продавцы не ожидали такого ажиотажа и рассчитывали выручить не больше 900 фунтов за эту вещь.
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На фото: часть сообщения, оставленная человеком, называющим себя Джеком Потрошителем.