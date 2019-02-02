Любопытные факты о самолетах и работе пилотов

Полеты на самолете — явление обыденное, не вызывающее удивления. Тысячи рейсов ежедневно совершаются по всему миру, однако подавляющее большинство людей толком так и не понимает, как же огромная металлическая машина взлетает и находится часами в воздухе. А что вам известно про самолеты? Проверьте, знаете ли вы ответы на простые вопросы о пассажирских лайнерах.

1. Что случится, если в воздухе откажут двигатели?

2. Как подействует ударившая в самолет молния? А если это будет птица?

3. Может ли обыкновенный пассажир управлять лайнером?

4. Что едят пилоты во время полета?

5. Почему пилотам запрещены усы и борода?

6. Что вызывает «жесткую посадку»?

7. Посещают ли пилоты туалет?

8. Чем занимаются пилоты и стюардессы, когда рейс задерживают?

9. Есть ли в самолете самые «лучшие» места?

10. Боятся ли сами пилоты летать?