Любопытные факты о самолетах

Полеты на самолете — явление обыденное, не вызывающее удивления. Тысячи рейсов ежедневно совершаются по всему миру, однако подавляющее большинство людей толком так и не понимает, как же огромная металлическая машина взлетает и находится часами в воздухе. А что вам известно про самолеты? Проверьте, знаете ли вы ответы на простые вопросы о пассажирских лайнерах.
1. Что случится, если в воздухе откажут двигатели?
2. Как подействует ударившая в самолет молния? А если это будет птица?
3. Может ли обыкновенный пассажир управлять лайнером?
4. Что едят пилоты во время полета?
5. Почему пилотам запрещены усы и борода?
6. Что вызывает «жесткую посадку»?
7. Посещают ли пилоты туалет?
8. Чем занимаются пилоты и стюардессы, когда рейс задерживают?
9. Есть ли в самолете самые «лучшие» места?
10. Боятся ли сами пилоты летать?