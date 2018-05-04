«Древесный алкоголь»: создан напиток на основе коры

Получить алкоголь из подручных «материалов» — это ли не мечта? Японские ученые решили приблизиться к ней и создать самый настоящий «проект мечты».

«Мы решили, что было бы очень интересно сделать алкоголь из чего-то, что нас окружает, например, из деревьев»,

— рассказал исследователь Кенго Магара, передает Channel NewsAsia.

В своем эксперименте ученые использовали кору вишни, березы и кедра, которую сначала измельчили, превратив в густую пасту. Затем к «сырью» добавили дрожжи и фермент, которые дали начало процессу ферментации.

По словам исследователей, им удалось произвести почти 4 литра напитка из 4 кг кедровой коры. Содержание алкоголя в нем равно 15%.

Ученые утверждают, что алкоголь, изготовленный из коры, по своим свойствам и вкусу не уступает напиткам, выдержанным в древесных бочках. Также исследователи обещают, что в напитке будут улавливаться нотки вкуса каждого дерева.

В продажу «алкоголь из древесины» планируют запустить в течение трех лет.