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Перстень агента КГБ с камерой выставили на продажу
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Перстень агента КГБ с камерой выставили на продажу 

Рамблер 4 часа назад
Фото: Hit Camera/ebay.com
Все фанаты Джеймса Бонда, когда-либо представлявшие себя спецагентами, а также поклонники эстетики Холодной войны, теперь могут стать обладателями золотого перстня с встроенной камерой.
Такое нетривиальное украшение выставила на продажу компания
Hit Camera, которая специализируется на коллекционных фотоаппаратах. Камера в кольце снимает на пленку всего в 8 миллиметров шириной.
Владелец кольца уверен, что он принадлежал агентам КГБ. Он приобрел этот перстень у японского коллекционера на аукционе Christie’s в 1991 году. Каким образом к японцу мог попасть артефакт сотрудников КГБ, пока неизвестно. Возможно, это просто красивая легенда.
Нынешний продавец просит за кольцо 25 тысяч долларов. По его мнению, такая уникальная вещь из золота 585 пробы, не может стоить меньше.
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