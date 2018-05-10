Невероятные предметы, найденные после цунами

Разрушительная мощь цунами способна за какие-то минуты уничтожить целый город. На берегу же, после отступления огромных волн, остаются порой совершенно загадочные предметы, происхождение которых покрыто тайной. Они превращаются в некий памятник неодолимой силе океана.

Цунами в Индийском океане было настолько сильно, что его отголоски затронули и Японию . На побережье выкинуло глубоководного сельдяного короля: обычно это создание не поднимается выше тысячи метров.

Не менее удивительна история японской шхуны, которую цунами застиг в открытом море. Экипажу удалось спасти лишь чудом, корабль-призрак же бороздил океаны еще несколько лет.