Эстетический кайф: лучшие фото со всего Инстаграма

В Инстаграм-профиле @visualambassadors собраны лучшие фотографии и арты на самые разные темы. Объединяет все изображения одно — поразительная глубина таланта их авторов.

Мы решили поделиться с вами работами из этого профиля. Выбрать для галереи несколько артов было очень сложно — каждый достоин внимания и заставляет долго рассматривать детали изображения.

Стать "амбассадором" и попасть на страницы сетевого сообщества может любой. Пользователи подписывают свои снимки хештегом #visualambassadors, затем авторы идеи отбирают самые эффектные работы и публикуют их в своем профиле.

Листайте фотогалерею — она восхитительна.