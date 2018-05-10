Древние ножи, которые изменили человечество

История ножей началась около 75 тысяч лет назад. В течение многих веков нож преображался от заостренного куска камня до изящного выполненного из стали инструмента, равно используемого как в быту, так и в качестве оружия.

У каждого народа конструкция ножа менялась в зависимости от его назначения и доступных материалов. Часто форма заимствовалась местными жителями у ножей и кинжалов народов завоевателей.

А отдельные экземпляры становились легендой и окружались завесой тайны. Но ни один древний человек, будь он по профессии охотник, воин или жрец божественного культа, не представлял свою жизнь без этого незаменимого орудия.

Копис

Тяжелый, с искривленным вперед клинком нож, известный под именем копис, использовался древними греками для разделывания туш или жертвоприношений. Усовершенствованный до одноручного меча, копис смог объехать полмира вместе с победоносной армией Александра Македонского

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Туми

Церемониальный нож туми использовался для жертвоприношений инкским богам. Так же как и у улу, у него характерное полукруглое лезвие.

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Туми изготавливался из бронзы, меди, золотых сплавов и серебра. Рукоятка изображает Найм Лапа, легендарного вождя одного из племен.

Скрамасакс (сакс)

По сути, является коротким мечом древнегерманских народов, однако до полноценного клинка чуть-чуть не дотягивает.

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Этот нож, длиной редко превышавший 30 см и толщиной около 5 мм, прекрасно протыкал кольчуги и легкие кожаные доспехи. По легенде, именно в честь него были названы саксы.

Керамбит

Этот специфически искривленный клинок начинает свою историю на острове Ява в племени Сунда. После смерти короля Пак Макана, члены его племени уверили в то, что его душа переселилась в тигра и начали использовать оружие, повторяющее форму когтей этого зверя.

Керамбит имеет заточку с внутренней стороны и держится обратным хватом, для лучшего контроля, указательный палец просовывается в кольцо. Наружную часть лезвия индонезийцы имели привычку покрывать смертоносным ядом.

Крис

Так же как и керамбит, крис появился на Яве, и широко распространился в Индонезии, Малайзии и Филиппинах. Этот волнообразный колющий клинок всегда делался с 7 или 13 изгибами, что имело особый сакраментальный смысл.

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На войне мужчина носил с собой три криса: свой собственный, родовой кинжал своей семьи и кинжал семьи своего тестя.

Улу

Традиционный нож, распространенный среди народов Севера. Чаще всего улу имеет лунообразную или полукруглую форму и его рукоятка, из рога оленя, кости моржа или цельного дерева, крепится прямо к обуху.

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Этот необычный нож использовался как для приготовления пищи, так и для свежевания, обработки шкур, кройки и много чего еще.

Танто

Кинжал самурая. Танто — односторонне заточенный клинок, имеющий длину от 15 до 30,3 см. Если длиннее — это уже вакидзаси, короткий меч.

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Танто использовался как вспомогательное оружие (для отрезания голов и харакири) и никогда как нож — для этого существовал носимый в пару к танто маленький ножик когатана.