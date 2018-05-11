Ученые нашли мусор на дне Марианской впадины

Пластиковый мусор обнаружили на глубине более 10 тысяч метров.

Ученые провели исследование дна Марианской впадины на наличие мусора и выяснили, что даже самых, казалось бы, недостижимых уголков нашей планеты добрались следы присутствия человека.

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Стало известно, что в воде присутствует множество загрязняющих частиц. И практически все из них возникали из-за предметов одноразового использования. Например, фрагменты пластикового пакета обнаружены на глубине 10 898 метров.

Исследователи уверены, остановить загрязнение реально, но начинать нужно именно с переработки и грамотной утилизации предметов одноразового пользования.