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Поразительные факты о том, что вы видите ежедневно
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Поразительные факты о том, что вы видите ежедневно 

Рамблер 4 часа назад
Ежедневно мы сталкиваемся с массой привычных вещей и явлений, но многие из них обладают особенностями, о которых мало кто догадывается. Хотите узнать кое-что новенькое об окружающем мире? Вот несколько фактов, о которых вы даже не слышали.
1. Логотип USB символизирует трезубец Посейдона. Но есть и отличие: у трезубца морского бога все концы завершаются треугольными наконечниками, а у символа USB два конца имеют круглое и квадратное окончания. Они демонстрируют универсальность USB-входа.
2. Крошечные бумажные стаканчики с соусами в ресторанах быстрого питания — настоящие трансформеры. Достаточно развернуть их по типу оригами, чтобы получить объёмную ёмкость, куда легко макать даже крупные кусочки картошки.
3. Символ Bluetooth тоже появился неспроста. В нём зашифровано имя короля викингов Харальда Синезубого, у которого зубы были тёмные. Буквы взяты из одного из скандинавских алфавитов.
4. Маленькие отверстия в иллюминаторах со стороны салона нужны не ради красоты, они регулируют давление между внутренним и внешним стеклом и спасают окно от запотевания.
5. Форму американских военных украшает перевёрнутый флаг. Объяснение этому простое — флаг не может «смотреть» назад, когда солдаты идут вперёд.
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