Поразительные факты о том, что вы видите ежедневно

Ежедневно мы сталкиваемся с массой привычных вещей и явлений, но многие из них обладают особенностями, о которых мало кто догадывается. Хотите узнать кое-что новенькое об окружающем мире? Вот несколько фактов, о которых вы даже не слышали.

1. Логотип USB символизирует трезубец Посейдона. Но есть и отличие: у трезубца морского бога все концы завершаются треугольными наконечниками, а у символа USB два конца имеют круглое и квадратное окончания. Они демонстрируют универсальность USB-входа.

2. Крошечные бумажные стаканчики с соусами в ресторанах быстрого питания — настоящие трансформеры. Достаточно развернуть их по типу оригами, чтобы получить объёмную ёмкость, куда легко макать даже крупные кусочки картошки.

3. Символ Bluetooth тоже появился неспроста. В нём зашифровано имя короля викингов Харальда Синезубого, у которого зубы были тёмные. Буквы взяты из одного из скандинавских алфавитов.

4. Маленькие отверстия в иллюминаторах со стороны салона нужны не ради красоты, они регулируют давление между внутренним и внешним стеклом и спасают окно от запотевания.

5. Форму американских военных украшает перевёрнутый флаг. Объяснение этому простое — флаг не может «смотреть» назад, когда солдаты идут вперёд.