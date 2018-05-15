«Просто космос»: создано пиво для астронавтов

Первое «космическое» пиво создали австралийские пивовары компании «4 Pines Brewing». Темный эль, пригодный для употребления в условиях невесомости, который назвали «Vostok Space Beer», можно будет пить прямо из бутылки.

Достичь этой непростой задачи пивоварам помогли космические инженеры, разработавшие специальную тару: жидкость внутри нее удерживается с помощью поверхностного натяжения, а оригинальная конструкция «бутылки» дает пиву легко втягиваться со дна прямо в рот.

Специалисты отмечают, что пенный напиток создан с добавлением карамельного и жженого солода и является слабогазированным.

Правда, некоторые ученые уже высказали мнение о небезопасности употребления алкоголя за пределами Земли. Но создатели пенного напитка напомнили, что в ближайшем будущем на орбиту планируют отправить первых космических туристов. И кто знает, может быть, вскоре такие путешествия станут регулярными. А «звездоплавателям» наверняка захочется пригубить прохладный напиток.