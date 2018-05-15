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«Просто космос»: создано пиво для астронавтов
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«Просто космос»: создано пиво для астронавтов 

Рамблер 15 мая 2018
Фото: Социальные сети
Первое «космическое» пиво создали австралийские пивовары компании «4 Pines Brewing». Темный эль, пригодный для употребления в условиях невесомости, который назвали «Vostok Space Beer», можно будет пить прямо из бутылки.
Достичь этой непростой задачи пивоварам помогли космические инженеры, разработавшие специальную тару: жидкость внутри нее удерживается с помощью поверхностного натяжения, а оригинальная конструкция «бутылки» дает пиву легко втягиваться со дна прямо в рот.
Специалисты отмечают, что пенный напиток создан с добавлением карамельного и жженого солода и является слабогазированным.
Правда, некоторые ученые уже высказали мнение о небезопасности употребления алкоголя за пределами Земли. Но создатели пенного напитка напомнили, что в ближайшем будущем на орбиту планируют отправить первых космических туристов. И кто знает, может быть, вскоре такие путешествия станут регулярными. А «звездоплавателям» наверняка захочется пригубить прохладный напиток.
Напомним, что НАСА запрещает американским астронавтам употреблять алкогольные напитки на службе, а вот российские космонавты вполне могут позволить себе на орбите немного коньяка.
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