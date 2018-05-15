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НАСА запустит на Марс вертолет
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НАСА запустит на Марс вертолет 

Рамблер 25 минут назад
НАСА сообщило, что в рамках миссии Mars 2020 на Красную планету отправится вертолёт. Его разработка началась в 2013 году. Уже сейчас известно, что это будет небольшой аппарат с массой 1,8 кг и размером с бейсбольный мяч. У вертолёта будет винт со скоростью вращения 3 000 оборотов в минуту, это примерно в 10 раз больше, чем скорость вращения винта у земных винтокрылых машин. Такая высокая скорость необходима из-за высокой разреженности атмосферы Марса (у поверхности планеты плотность воздуха почти такая же, как на высоте 30 км от Земли). Когда летательный аппарат миссии Mars 2020 опустится на поверхность Марса, будет найдена подходящая площадка для запуска вертолёта. Продумано и управление гаджетом. Поскольку сигнал от Земли до Марса идёт несколько минут, диспетчеры не смогут управлять дроном в реальном времени. Инженеры уже составляют компьютерную программу, которая и будет отвечать за движение вертолёта над Красной планетой.
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