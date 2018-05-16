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Теперь белье можно носить и не стирать неделями
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Теперь белье можно носить и не стирать неделями 

Рамблер 16 мая 2018
Фото: Кадр из фильма «Дневник Бриджит Джонс»
За несколько дней до прибытия Наполеона домой Жозефина обычно получала послание: «Еду! Переставай мыться!». Кто-то утверждает, что это не более, чем миф, но теперь почти Жозефиной может почувствовать себя каждый. И все благодаря датской компании, обратившей внимание на разработки NASA. В результате она создала нижнее белье, которое можно не стирать неделями.
В линейке бренда появились панталоны, боксеры и топы из противомикробной ткани, убивающей 99,9% бактерий и грибков. При этом сделано нижнее белье из вторсырья, но с высоким содержанием серебра, очищающие и обеззараживающие свойства которого хорошо известны. На этикетке написано: «Прочные, удобные, уничтожают запах». Кроме того, уверяют датчане, эти вещи еще и хорошо удерживают тепло.
Organic Basics
Компания пошла на столь необычный шаг, чтобы спасти природу, — во время стирки машинки выделяют углекислый газ.
«Космические» трусы уже заказали около 700 человек.
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