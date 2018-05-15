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Загадка со стрелкой поставила интернет в тупик
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Стрелка-указатель смутила пользователей Сети 

Рамблер 15 мая 2018
Фото: @physicsfun
Стрелка, показывающая в разные стороны, произвела в Сети фурор. Очень эффектная оптическая иллюзия поставила пользователей в тупик и заставила задуматься: как такое возможно? Давайте разбираться вместе.
Невероятные вещи, создающие эффектную оптическую иллюзию, конструирует математик Когичи Сугихара. Он делает такие объекты, которые будто бы работают вопреки законам физики.
Например, эта стрелка, которая всегда указывает направо. А если поставить ее напротив зеркала, то отражение объекта будет выглядеть совсем не так, как мы ожидаем.
Здесь нет магии, зато есть поразительное умение работать с перспективой. В зависимости угла наблюдения объекты, которые создает Сугихара, выглядят по-разному.
Он опубликовал в Сети видео, которое наглядно демонстрирует работу с вещами, которые он делает. И даже когда мы понимаем, как устроена конструкция, глаза все равно не перестают удивляться.
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