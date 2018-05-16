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В США создали кукол для мальчиков
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В США создали кукол для мальчиков 

Рамблер 16 мая 2018
Фото: @wondercrewtoys
Американским мальчикам предлагают развивать эмпатию с помощью кукол.
Традиционно игры в куклы считались забавой для девочек, будущим мамам и модницам. А при попытке поиграть в куклы над мальчиками могли даже посмеяться. Но потребность в таких играх от насмешек не исчезала. И врач-психотерапевт из Массачусетса Лора Уидер разработала специальные куклы Wonder Crew, в которые можно было играть без опасений быть высмеянными.
@wondercrewtoys
Среди кукол — пожарные, космонавты, супергерои — их переодевать, "лечить", "кормить", то есть заботиться и сопереживать. Так мальчики учатся понимать, что чувствуют другие люди.
Эксперты отмечают, что мальчикам нельзя запрещать проявлять разные эмоции, включая любовь и нежность.
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