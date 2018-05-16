В США создали кукол для мальчиков

Американским мальчикам предлагают развивать эмпатию с помощью кукол.

Традиционно игры в куклы считались забавой для девочек, будущим мамам и модницам. А при попытке поиграть в куклы над мальчиками могли даже посмеяться. Но потребность в таких играх от насмешек не исчезала. И врач-психотерапевт из Массачусетса Лора Уидер разработала специальные куклы Wonder Crew, в которые можно было играть без опасений быть высмеянными.

@wondercrewtoys

Среди кукол — пожарные, космонавты, супергерои — их переодевать, "лечить", "кормить", то есть заботиться и сопереживать. Так мальчики учатся понимать, что чувствуют другие люди.

Эксперты отмечают, что мальчикам нельзя запрещать проявлять разные эмоции, включая любовь и нежность.