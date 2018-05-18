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iPhone узнает вас по рисунку лицевых вен
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iPhone узнает вас по рисунку лицевых вен 

Apple Insider 1 час назад
Фото: Apple Insider
Apple планирует улучшить систему распознавания лиц Face ID в новых iPhone. Смартфоны смогут узнавать владельца не просто по лицу, а с помощью особого узора лицевых вен.
Новый патент компании описывает использование специального излучателя и приемника инфракрасных волн — именно излучение поможет iPhone получить рисунок лицевых вен. Поскольку он является уникальным для каждого человека, узор кровеносных сосудов может использоваться для идентификации пользователя.
Новая система Face ID станет еще точнее, к тому же подделать рисунок вен будет практически невозможно (даже создав объемную модель лица, обмануть сканер не получится). Также Apple таким образом сможет решить проблему распознавания близнецов, поскольку они имеют разный узор кровеносных сосудов.
Полученный рисунок система будет сравнивать с картой сосудов владельца iPhone. Излучатели смогут получить изображение подкожных сосудов и с длиной волны свыше 900 нанометров.
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