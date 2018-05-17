Проклятые украшения, которые хотят убить вас

Загадочный блеск драгоценных камней и холодная гладкость серебра и золота издавна завораживают людей, поэтому ювелирные украшения — всегда желанный подарок. Но некоторые драгоценности вошли в историю как проклятые, несущие горе и даже убивающие своих владельцев. Вряд ли теперь кто-то захочет обладать ими.

1. Алмаз Хоупа, восхитительный голубой камень размером с грецкий орех, который стоит 250 миллионов долларов. Легенда гласит, что алмаз нашли в Индии, перевезли во Францию, потом в Великобританию, а затем в США. Владельцев камня сопровождали неприятности: они сходили с ума, внезапно умирали или были убиты. Алмаз Хоупа по праву носит звание самого известного проклятого камня.

2. Кольцо с пурпурным делийским сапфиром сопровождала записка с проклятьем. Англичанин, получивший кольцо из Индии, разорился, а все члены его семьи одновременно заболели.