Как устроена мировая финансовая система

Знаете ли вы, что деньги скрывают множество секретов, которые люди, причастные к мировой финансовой системе, хотели бы сохранить в тайне? Сегодня мы разгадаем кое-какие загадки.

1. Большинство людей уверены, что деньги печатает государство. Это не так. Очень многие государства не контролируют денежное обеспечение, а обязательство по печатанию денег принадлежит коммерческим структурам. Например, в США этим занимается Федеральная резервная система , акционерное общество, созданное 12 крупными банками страны.

2. Президент Джон Кеннеди попытался начать борьбу с Федеральным резервом. Согласно указу 11110, подписанному Кеннеди, правительство США получало право выпускать деньги в обход ФРС. Спустя несколько месяцев Кеннеди был застрелен. Новый президент, Линдон Джонсон , сразу же остановил действие приказа 11110.

3. Инфляция — следствие увеличения количества денег. Но чаще всего печать денег начинается, когда государству требуется рассчитаться по долгам с мировыми кредиторами, и чем выше процент по кредиту, тем больше денег требуется. А это означает, что процент за кредит не зависит от величины инфляции, напротив, процент за кредит, который нужно вернуть, определяет темпы инфляции.

4. Доллар — самая востребованная валюта в мире. Причина кроется в том, что расчеты за газ и нефть ведутся в долларах. При этом США неусыпно следит за странами-экспортерами газа и нефти и контролирует, чтобы они продавали сырье только за доллары. В 2000 году Ирак перешел на расчеты в евро.