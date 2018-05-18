На Марсе обнаружили «мобильный телефон»

Множество необычных артефактов замечают "виртуальные исследователи" поверхности Красной планеты в последнее время. То разглядят на Марсе статую женщины, то утверждают, что обнаружили череп великана…

Подтвердить или опровергнуть даже самые безумные предположения энтузиастов пока реальной возможности нет. Вот и изучают они скрупулезно снимки, которые можно найти в Сети, строят бесконечные теории о том, что когда-то на Марсе существовала жизнь.

Вот и на днях западные уфологи поделились с миром новой находкой. Исследователи разглядели на одном из снимков, сделанных марсоходом «Кьюриосити», странный объект, очень напоминающий современный смартфон.

Предмет имеет прямоугольную форму и черный "экран", на поверхности которого, как утверждают авторы публикации, можно разглядеть череп или голову обезьяны, а также круглые темные кнопки.

Правда, по подсчетам специалистов, длина этого артефакта составляет всего 12 см. Поэтому с уверенностью говорить о том, что уфологи, действительно, обнаружили инопланетный гаджет, конечно, нельзя. Но и опровергнуть это никто не может. Авторы находки подчеркивают, что природа не слишком любит правильные геометрические формы.