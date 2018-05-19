Instagram покажет время «просиживания» в Сети

В социальной сети Instagram появилась новая функция. Теперь сервис будет показывать пользователям, сколько времени юзеры тратят на "просиживание" в Сети и за просмотром разных фото— и видеоматериалов от других людей.

В СМИ уже просочилось рабочее название интересной функции. По данным иностранных изданий, она будет носить имя "Usage Insight".

В настоящее время опция еще проходит "обкатку" и тестирование, для широких масс ее пока не представили. Дата релиза, а также дополнительные возможности новомодной функции пока неизвестны.