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Instagram покажет время «просиживания» в Сети
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Instagram покажет время «просиживания» в Сети 

Рамблер 19 мая 2018
Фото: depositphotos
В социальной сети Instagram появилась новая функция. Теперь сервис будет показывать пользователям, сколько времени юзеры тратят на "просиживание" в Сети и за просмотром разных фото— и видеоматериалов от других людей.
В СМИ уже просочилось рабочее название интересной функции. По данным иностранных изданий, она будет носить имя "Usage Insight".
В настоящее время опция еще проходит "обкатку" и тестирование, для широких масс ее пока не представили. Дата релиза, а также дополнительные возможности новомодной функции пока неизвестны.
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