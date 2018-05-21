Американка нашла послание в бутылке

Американка нашла 29-летнее послание в бутылке

Байдарочница Энджи Уэбб обнаружила послание в бутылке, когда сплавлялась по реке Перл.

Впрочем, содержимое бутылки было скорее трогательным, чем загадочным. Мальчики четырех и двух лет в далеком 1989 году признались в любви миру.

Энджи рассказала о своей находке в социальных сетях, потом новость растиражировали СМИ и авторов письма нашли. Братья Тони Крис Тейлоры теперь живут в штате Теннесси. Они очень удивились, что их старое письмо наконец нашли, и объяснили, что составить послание им помогла тогда мама.

Женщина намерена встретиться с братьями, чтобы вместе прокатиться по реке на байдарке, и отпраздновать возвращение письма из прошлого. Впрочем, дата и подробности предстоящего путешествия пока не определены.