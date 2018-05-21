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Американка нашла послание в бутылке
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Американка нашла 29-летнее послание в бутылке 

Рамблер 21 мая 2018
Фото: pixabay.com
Байдарочница Энджи Уэбб обнаружила послание в бутылке, когда сплавлялась по реке Перл.
Впрочем, содержимое бутылки было скорее трогательным, чем загадочным. Мальчики четырех и двух лет в далеком 1989 году признались в любви миру.
Энджи рассказала о своей находке в социальных сетях, потом новость растиражировали СМИ и авторов письма нашли. Братья Тони и Крис Тейлоры теперь живут в штате Теннесси. Они очень удивились, что их старое письмо наконец нашли, и объяснили, что составить послание им помогла тогда мама.
Женщина намерена встретиться с братьями, чтобы вместе прокатиться по реке на байдарке, и отпраздновать возвращение письма из прошлого. Впрочем, дата и подробности предстоящего путешествия пока не определены.
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