Людей будущего расселят в отели-конструкторы. Как это будет выглядеть?
При слове «жилая ячейка» обычно приходит на ум что-то аскетичное, не сказать, убогое: первые коммуналки, обобществление быта и прочие радости отказа от частной собственности. Но из таких жилых ячеек можно собрать по-настоящему дорого и инновационно выглядящее здание, максимально экологичное и энергоэффективное.
Международное архбюро Studio X убедительно доказывает это на примере Tetra Hotel — здания на основе жилых модулей Tetra Shed.