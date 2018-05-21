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Людей будущего расселят в отели-конструкторы
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Людей будущего расселят в отели-конструкторы 

dom.lenta.ru 21 мая 2018
Как это будет выглядеть?
1/9  В основе конструкции — многогранный модуль Tetra Shed, созданный дизайнером Дэвидом Аджас-Адекунле, основателем студии Innovation Imperative. Модуль был представлен на выставке Grand Designs Live London, где экспонируются различные дизайнерские решения для дома и сада, в 2012 году.
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2/9  Мероприятие, где представили модуль, было выбрано неслучайно: Tetra Shed — это своего рода переносной кабинет, который можно установить как дома, так и в саду. Идея состояла в том, чтобы максимально удобно и эффективно организовать рабочее пространство для тех, кто работает дома.
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3/9  Презентуя свой модуль, Аджас-Аленкуле уточнил, что применение его детища не будет ограничиваться исключительно кабинетными функциями: Tetra Shed можно комбинировать практически в неограниченном количестве, создавая, как из конструктора, выставочные, информационные, торговые или учебные пространства.
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4/9  Раз так, то почему не отели? Подумали в Studio X и спроектировали целый отель, собранный из Tetra Shed.
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5/9  Площадь внутреннего пространства одного Tetra Shed — восемь квадратных метров, но в Tetra Hotel «единицы измерения» укрупнены.
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6/9  Внутри каждого из них создано самостоятельное жилое пространство, в несколько этажей, объединенных лестницами.
Фото:
7/9  Каждый модуль включает в себя компактные офис, душ, гостиную и спальню, которая находится на самом верху.
Фото:
8/9  Минималистичен не только дизайн «капсул», но и подход к выбору материалов — это в основном древесина, матовая черная резина, металл.
Фото:
9/9  Tetra Hotel задуман как максимально экологичная и энергоэффективная постройка, которая впишется практически в любой ландшафт. И, несмотря на свою минималистичность и «конструкторный» принцип, этот отель смотрится весьма инновационно. Может, именно за такой архитектурой будущее?
Фото:
Людей будущего расселят в отели-конструкторы. Как это будет выглядеть?
При слове «жилая ячейка» обычно приходит на ум что-то аскетичное, не сказать, убогое: первые коммуналки, обобществление быта и прочие радости отказа от частной собственности. Но из таких жилых ячеек можно собрать по-настоящему дорого и инновационно выглядящее здание, максимально экологичное и энергоэффективное.
Международное архбюро Studio X убедительно доказывает это на примере Tetra Hotel — здания на основе жилых модулей Tetra Shed.
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