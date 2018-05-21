Людей будущего расселят в отели-конструкторы 

1/9 В основе конструкции — многогранный модуль Tetra Shed, созданный дизайнером Дэвидом Аджас-Адекунле, основателем студии Innovation Imperative. Модуль был представлен на выставке Grand Designs Live London, где экспонируются различные дизайнерские решения для дома и сада, в 2012 году. Фото: TETRA HOTEL

2/9 Мероприятие, где представили модуль, было выбрано неслучайно: Tetra Shed — это своего рода переносной кабинет, который можно установить как дома, так и в саду. Идея состояла в том, чтобы максимально удобно и эффективно организовать рабочее пространство для тех, кто работает дома. Фото: TETRA HOTEL

3/9 Презентуя свой модуль, Аджас-Аленкуле уточнил, что применение его детища не будет ограничиваться исключительно кабинетными функциями: Tetra Shed можно комбинировать практически в неограниченном количестве, создавая, как из конструктора, выставочные, информационные, торговые или учебные пространства. Фото: TETRA HOTEL

4/9 Раз так, то почему не отели? Подумали в Studio X и спроектировали целый отель, собранный из Tetra Shed. Фото: TETRA HOTEL

5/9 Площадь внутреннего пространства одного Tetra Shed — восемь квадратных метров, но в Tetra Hotel «единицы измерения» укрупнены. Фото: TETRA HOTEL

6/9 Внутри каждого из них создано самостоятельное жилое пространство, в несколько этажей, объединенных лестницами. Фото: TETRA HOTEL

7/9 Каждый модуль включает в себя компактные офис, душ, гостиную и спальню, которая находится на самом верху. Фото: TETRA HOTEL

8/9 Минималистичен не только дизайн «капсул», но и подход к выбору материалов — это в основном древесина, матовая черная резина, металл. Фото: TETRA HOTEL