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Зеленая рука-мумия поставила на уши ученых
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Зеленая рука-мумия поставила на уши ученых 

Популярная механика 19 часов назад
Фото: Популярная механика
Исследователи наткнулись на необычную руку-мумию в гробу во время раскопок кладбища в Nyárlőrinc, деревне на юге Венгрии. Все 500 могил были вырыты в период XII-XVI веков, однако подобный феномен был обнаружен в одном-единственном гробу.
Сам факт того, что скелет позеленел, ученым не в новинку: мертвых часто хоронили с металлическими украшениями или фрагментами одежды — а медь и бронза, как известно, со временем окисляются и принимают зеленоватую окраску.
Налет металла мог въесться в кости, но никто не знает, почему это коснулось одной лишь руки. В интервью New York Times доктор Балаш (Balázs), автор исследования, опубликованного в журнале Archaeological and Anthropological Sciences, сказал, что «находка столь необычна, что начинаешь сомневаться в трезвости собственного рассудка».
Как и ожидалось, во время анализа археологи обнаружили в костях руки содержание меди — оно было невероятно велико для мумии и в сотни раз превосходило средние показатели. Осмотрев могилу, археологи обнаружили в ней глиняный черепок и старую, позеленевшую от времени медную монетку.
В настоящее время рабочей гипотезой остается та, согласно которой монетку положили в руку мертвецу в качестве погребального дара, и медь, со временем проникшая в мягкие ткани, предохранила их от распада. В таком случае это один из первых (если не первый) в истории случаев непроизвольной мумификации посредством меди.
Доктор Беречски отмечает, что тем, кто хоронил ребенка, удалось спасти если не его душу, то по крайней мере хоть какое-то наследие, благодаря которому память о нем живет спустя многие годы после погребения.
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