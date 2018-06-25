Что везут через границу контрабандисты

Ежедневно аэропорты мира принимают около 2 миллионов пассажиров. Но кое-кто пытается пронести в самолет вещи, провозить которые через границу запрещено. Вот лишь несколько находок, сделанных сотрудниками охраны в воздушных гаванях.

1. В аэропорту Денвера задержали мужчину, который пытался пронести в чемодане отрубленную голову тюленя.

2. Вылетавшая из Мельбурна дама решила увезти с собой 51 тропическую рыбу. Она упаковала их в пакеты с морской водой, а те поместила в особый фартук.

3. Военнослужащий перед вылетом забыл проверить багаж. Сотрудник охраны онемел, обнаружив 40-миллиметровую гранату в сумке молодого человека.

4. Служба безопасности аэропорта в Таиланде нашла среди одежды в чемодане туристки живого тигрёнка. Женщина намеревалась увезти его в Иран.

5. Колумбийка подумала, что лучший способ провезти наркотики через границу — спрятать их в груди. Она пыталась вывезти 1,5 килограмма героина в грудных имплантах.

6. Путешественник, летевший из Майами в Бразилию, спрятал в своих штанах семерых удавов и трёх черепах.

7. Немецкая пара, отправлявшаяся в полёт из Нидерландов в Перу, загрузила в чемодан более 200 живых тарантулов.