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Нижнее белье с фотографиями с королевской свадьбы
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Нижнее белье с фотографиями с королевской свадьбы 

Lenta.ru 23 мая 2018
Фото: Lenta.ru
Британская компания Bags of love, специализирующаяся на персонифицированных сувенирах, подарила новобрачным принцу Гарри и Меган Маркл купальник и плавки с принтом из их свадебных фотографий. Об этом сообщает Metro.
В Bags of love решили, что такой подарок будет наиболее актуален, так как герцог и герцогиня Сассекские собираются провести медовый месяц в африканской Намибии.
На верхней части бикини напечатаны портреты принца Гарри и жены, а на нижней — их первый поцелуй в качестве супругов. На плавках скомбинированы два снимка: справа — Меган Маркл, слева — ее муж.
Купальные костюмы теперь также доступны в нескольких размерах и для поклонников королевской семьи. На официальном сайте Bags of love можно приобрести женские бикини по цене от 52 долларов, мужские плавки — от 39 долларов.
В мае гости королевской свадьбы начали выставлять на торги сувениры, которые им вручили в честь торжества. В тот же день на сайте eBay появилось сразу несколько объявлений, авторы которых предлагали сумку с инициалами новобрачных вместе со всем ее содержимым.
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