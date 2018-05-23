Нижнее белье с фотографиями с королевской свадьбы

Британская компания Bags of love, специализирующаяся на персонифицированных сувенирах, подарила новобрачным принцу Гарри и Меган Маркл купальник и плавки с принтом из их свадебных фотографий. Об этом сообщает Metro.

В Bags of love решили, что такой подарок будет наиболее актуален, так как герцог и герцогиня Сассекские собираются провести медовый месяц в африканской Намибии.

На верхней части бикини напечатаны портреты принца Гарри и жены, а на нижней — их первый поцелуй в качестве супругов. На плавках скомбинированы два снимка: справа — Меган Маркл, слева — ее муж.

Купальные костюмы теперь также доступны в нескольких размерах и для поклонников королевской семьи. На официальном сайте Bags of love можно приобрести женские бикини по цене от 52 долларов, мужские плавки — от 39 долларов.