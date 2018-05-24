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Гигантский iPod построят в Дубае
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В Дубае построят небоскреб в форме iPod 

Inmyroom 24 мая 2018
Фото: dom.lenta.ru
До конца 2018 года в центральном бизнес-квартале Дубая завершится строительство небоскреба, своими очертаниями напоминающего знаменитый плеер Apple, стоящий на зарядке, или огромный смартфон, пишет Lenta.ru.
Здание, где расположится 231 квартира, спроектировал гонконгский архитектор Джеймс Ло. Изначально проект носил название iPad Tower, позже сооружение переименовали в The Pad. В комплексе будет 231 квартира, оборудованная по последнему слову техники. Например, ванная в каждом из апартаментов сможет анализировать здоровье жильцов и выводить полученные результаты на зеркало. Двери в квартиры будут открываться специальными электронными ключами.
Ранее сообщалось о запуске другого амбициозного архитектурного проекта в Дубае: небоскреб с полем для гольфа задумала возвести строительная компания Deyaa. В 63-этажной башне будет 448 квартир, более 130 апартаментов и 345 гостиничных номеров.
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