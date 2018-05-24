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Элемент, способный изменить представления о времени
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Элемент, способный изменить представления о времени 

Naked-Science.ru 1 час назад
Фото: Naked-Science.ru
Для большинства людей, пользующихся смартфонами и другими гаджетами, следить за временем — обычное дело. Уже нет необходимости смотреть на календарь и напоминать себе, что часы нужно перевести на летнее или зимнее время. Нет нужды менять время на часах при перемещении между часовыми поясами. Наши устройства уже достаточно умны, и с их помощью мы даже можем выставлять время на обычных часах и микроволновых печах, подключенных к сети.
Но где же эти главные часы, по которым мы выстраиваем свои жизни и достаточно ли они точные? Согласно материалу Live Science, исследователи считают, что пусть самые точные часы в мире и хороши, один редкий элемент в периодической таблице может сделать их еще точнее.
В исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications, работники Центра квантовых технологий в Сингапуре утверждают, что именно лютеций может сделать атомные часы более чувствительными к «экологическим пертурбациям».
Оптические часы с цезием точнее традиционных атомных, но все же могут быть подвержены влиянию внешних факторов из-за некоторых своих компонентов
Уже сегодня существуют оптические часы, которые в 100 раз точнее атомных — благодаря использованию в них цезия. Но автор исследования Мюррей Баррет отмечает, что и они неидеальны.
Изменения комнатной температуры могут повлиять на электромагнитное поле вокруг атомов алюминия и иттербия в оптических часах, что может сильно исказить измерение времени.
Иными словами, дело тут не только в точности, но и в надежности. Именно поэтому Баррет и его команда уверены, что лютециевые ионные часы — ключ к решению проблемы.
Это вряд ли будет иметь значение для простого человека, который ждет троллейбус на остановке или выхода новой серии любимого телешоу, так как обычные часы едва отстают от атомных на секунду каждые 300 миллионов лет. Но ученые считают, что их улучшение станет критически важным в будущем.
«Конечно, когда мы только начали разрабатывать часы для судовождения, то не представляли, что кто угодно сможет знать точное время и свое местоположение в большом городе», — говорит Баррет.
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