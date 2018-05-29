Раскрыт секрет скрипки Страдивари

По словам известного итальянского теоретика музыки Франческо Джемиани, идеальная скрипка может легко конкурировать с человеческим голосом. Именно этим руководствовались тайваньские специалисты, решившие провести исследование особенностей скрипок, изготовленных итальянскими мастерами.

Ученые сравнили несколько инструментов и аудиозаписи певиц и певцов, пропевших гласные буквы английского алфавита. В результате этого эксперимента специалисты отметили интересную особенность: звучание скрипок Страдивари оказалось очень близким к частоте высоких женских голосов (сопрано и меццо-сопрано). Другие же инструменты созвучны с мужскими голосами (баритоном и басом).

Такое открытие позволило ученым сделать выводы, что именно схожесть тональности скрипок Страдивари с женскими голосами делает эти инструменты уникальными. Отмечают они еще и тот факт, что мастер вымачивал древесину для скрипок в специальном растворе, рецепт которого, увы, утерян.