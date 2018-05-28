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Влюбленные скупают белье с лицами своих партнеров
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Влюбленные скупают белье с лицами своих партнеров 

Lenta.ru 28 мая 2018
Фото: Lenta.ru
Британский онлайн-ретейлер Firebox, специализирующийся на персонифицированных подарках, представил трусы-брифы, на которых с любой стороны можно напечатать портрет своего партнера. Об этом сообщает The Sun.
Ретро-белье из стопроцентного хлопка представлено в трех цветах: ярко-розовом, фиолетовом и коричневом. «Трусы станут прекрасным подарком для вашей второй половинки, когда вас нет рядом», — говорится в описании к эксклюзивному продукту под названием M-Y Fronts.
Покупателям понравился товар, и они оценили его на 4,5 балла по пятибалльной шкале.
«Это, наверное, самая лучшая/худшая вещь, которую я когда-либо кому-то дарил, меня возненавидят! Я закажу еще на будущее», — писали они в отзывах.
«Прекрасный подарок. Она смеялась до слез», — рассказывали другие, поставив брифам самый высокий балл.
На данный момент ретро-белье полностью распродано на сайте Firebox.
В мае британская компания Bags of love подарила новобрачным принцу Гарри и Меган Маркл купальник и плавки с принтом из их свадебных фотографий. Купальные костюмы теперь также доступны в нескольких размерах и для поклонников королевской семьи на официальном сайте Bags of love.
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