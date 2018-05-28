Влюбленные скупают белье с лицами своих партнеров

Британский онлайн-ретейлер Firebox, специализирующийся на персонифицированных подарках, представил трусы-брифы, на которых с любой стороны можно напечатать портрет своего партнера. Об этом сообщает The Sun.

Ретро-белье из стопроцентного хлопка представлено в трех цветах: ярко-розовом, фиолетовом и коричневом. «Трусы станут прекрасным подарком для вашей второй половинки, когда вас нет рядом», — говорится в описании к эксклюзивному продукту под названием M-Y Fronts.

Покупателям понравился товар, и они оценили его на 4,5 балла по пятибалльной шкале.

«Это, наверное, самая лучшая/худшая вещь, которую я когда-либо кому-то дарил, меня возненавидят! Я закажу еще на будущее», — писали они в отзывах.

«Прекрасный подарок. Она смеялась до слез», — рассказывали другие, поставив брифам самый высокий балл.

На данный момент ретро-белье полностью распродано на сайте Firebox.