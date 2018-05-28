Загадочная кукла хранит в себе души людей

Мог ли предполагать молодой житель графства Лестершир Бен Кэнэм, приобретая на распродаже обыкновенную куклу, что с момента появления игрушки в доме, в его жизни начнут происходить весьма странные вещи?

Мог. Более того, молодой человек сознательно искал необычную вещь для своей коллекции. Дело в том, что Бен работает в музее паранормальных явлений и поиск загадочных артефактов для него привычное дело.

Сама по себе кукла вряд ли привлекла внимание Кэнэма (хотя некоторые и отмечают ее слегка жутковатый вид), больший интерес представлял небольшой ящичек, который шел в комплекте с игрушкой. В нем «собиратель» паранормального обнаружил загадочную записку.

В послании сообщалось, что куклу вместе с ящиком нашли в 1990 году и что в предметах «поселились» духи, которых зовут Сара и Ричард. Согласно записке, при жизни эти люди были любовниками, а после смерти решили остаться в дорогих сердцу предметах. Каким образом это произошло, история умалчивает. Но бывшие хозяева куклы утверждали, что души эти весьма шаловливые.

В этом успел убедиться и Бен, забравший куклу домой. По словам молодого человека, в его квартире стали происходить странные вещи: сам по себе начал включаться и выключаться свет, из комнаты, в которой «живет» кукла, по вечерам стали раздаваться стуки и смех, ящичек бывает иногда приоткрыт…

Бен признается, что его вся эта «паранормальщина» немного пугает, но вместе с тем, и вызывает большой интерес. Во всяком случае расставаться с загадочными предметами он пока не собирается.