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Пластырь излечит зависимость от смартфона
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Пластырь излечит зависимость от смартфона 

Рамблер 29 мая 2018
Фото: depositphotos.com
А вы знали, что владельцы смартфонов прикасаются к экрану гаджетов минимум 2000 раз в день? Причем большинство этих действий совершенно не нужны и являются следствием зависимости.
Медики из Дании отнеслись к этой проблеме серьезно и, проведя ряд исследований, изобрели "антисмартфонный пластырь".
Реализацию инновационной идеи взяла на себя компания «Stupid Studios».
Теперь владельцу смартфона достаточно приклеить "пластырь" прямо к экрану. Стикер частично закрывает обзор и "останавливает" пользователя при попытке привычным движением нажать на гаджет. Также наклейки можно поместить на палец, чтобы смартфон не реагировал на прикосновение.
На "пластыри" нанесены мотивирующие и ироничные призывы, которые призваны помочь владельцам контролировать зависимость. Например, одна из наклеек может посоветовать удалить Facebook, а другая — не трогать смартфон во время секса.
Одна упаковка содержит 10 специальных наклеек.
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