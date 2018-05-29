Пластырь излечит зависимость от смартфона

А вы знали, что владельцы смартфонов прикасаются к экрану гаджетов минимум 2000 раз в день? Причем большинство этих действий совершенно не нужны и являются следствием зависимости.

Медики из Дании отнеслись к этой проблеме серьезно и, проведя ряд исследований, изобрели "антисмартфонный пластырь".

Реализацию инновационной идеи взяла на себя компания «Stupid Studios».

Теперь владельцу смартфона достаточно приклеить "пластырь" прямо к экрану. Стикер частично закрывает обзор и "останавливает" пользователя при попытке привычным движением нажать на гаджет. Также наклейки можно поместить на палец, чтобы смартфон не реагировал на прикосновение.

На "пластыри" нанесены мотивирующие и ироничные призывы, которые призваны помочь владельцам контролировать зависимость. Например, одна из наклеек может посоветовать удалить Facebook, а другая — не трогать смартфон во время секса.

Одна упаковка содержит 10 специальных наклеек.