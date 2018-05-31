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Кому достался дом Жаклин Кеннеди за рекордную сумму
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Саудовская Аравия заплатила рекордную сумму за дом детства Жаклин Кеннеди 

dom.lenta.ru 31 мая 2018
Фото: dom.lenta.ru
Посольство Саудовской Аравии в США приобрело усадьбу на севере штата Вирджиния, где провела детство супруга 35 президента США Жаклин Кеннеди. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
До сих пор дом принадлежал сооснователю американской компании AOL Стиву Кейсу — он купил его в 2005-м за 24,5 миллиона долларов. Сумма нынешней сделки составила 43 миллиона — это рекорд для рынка недвижимости Вашингтона и его окрестностей. Он, впрочем, может быть скоро побит: расположенную неподалеку усадьбу другого сооснователя AOL, Джеймса Кимси, на прошлой неделе предложили покупателям за 62,95 миллиона.
Имение, приобретенное арабами, называется «Мэрривуд» (Merrywood). Кейс вывел его на рынок около года назад, изначально планируя получить за объект 49,5 миллиона долларов.
Летом 2016-го в вашингтонском районе Джорджтаун был выставлен на продажу дом, ставший пристанищем для Жаклин Кеннеди после убийства ее супруга в 1963 году. Впоследствии особняк перешел в собственность завербованного КГБ издателя Майкла Стрейта, а в последние годы принадлежал светской львице Иоланде Бетбезе.
Стоимость дома составила 10 миллионов долларов.
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