Создана самая дорогая секс-игрушка в мире

Ювелир Колин Берн из Австралии создал самую дорогую секс-игрушку в мире — вибратор под названием «Pearl Royale».

Фаллоимитатор сделан из платины и инкрустирован сапфирами, бриллиантами и редким жемчугом. Венчает «приспособление для доставления удовольствия» корона, с большой жемчужиной в ее центре. С помощью нее пользователь может включить и выключить вибратор. Бонус — драгоценность-ключ можно легко снять и использовать в качестве кулона.

Прибор работает на двух мощных аккумуляторах и имеет несколько уровней скорости.

Колин Берн собирал средства на свою уникальную секс-игрушку и создавал ее в течение 15 лет. Все драгоценные камни были приобретены у русских ювелиров, а вдохновило Берна к созданию необычного прибора то, что ему «хотелось показать ценность людей, которые занимаются сексом».

Кстати, «Pearl Royale» — не первый необычный секс-прибор, созданный австралийским ювелиром. Берн уже отметился созданием золотого вибратора за 25 тысяч долларов и фаллоимитатора из белого золота стоимостью 38 тысяч долларов США.

Однако «Pearl Royale» на данный момент является абсолютным лидером в «секс-рейтинге» ювелира. Стоимость платинового фаллоимитатора с россыпью драгоценных камней оценивают в 1,3 миллиона долларов.