Известные исторические фото, оказавшиеся подделкой 

В Сети часто можно найти различные подборки и факты с якобы редкими историческими фото. И многие без сомнений верят в их подлинность, хотя в действительности такие кадры нередко не соответствуют описанию. Ниже мы расскажем о популярных снимках, которым удалось обмануть миллионы.
Дуэт
В Сети часто мелькает «совместное фото» Джона Леннона и Че Гевары, якобы сделанное в 1966 году. Однако в действительности кадр является подделкой, и голову кубинца приделали к телу другого человека.
Anews
Удивительно, но многие и правда верят, что фото настоящее.
Harley Davidson
Еще одна подделка, которую в Сети датируют 1914 годом. Якобы на фото позируют молодые Уильям Харли и Артур Дэвидсон, создатели мотоциклов.
Anews
В действительности же это обычные молодые люди из Миннесоты, которым удалось получить кадр на байках в качестве памяти.
Эйнштейн
Имеется в интернете снимок, где известный физик на велосипеде якобы мчится на фоне взрывающейся атомной бомбы.
Anews
Кадр даже стал мемом, вот только по факту представляет комбинацию двух фото: первое, это едущий на велосипеде Эйнштейн, второе — испытания бомбы.
Обед на высоте
Одно из наиболее известных фото XX столетия тоже оказалось «фейком», что установили в 2012. В частности, кадр делался с целью рекламы Рокфеллеровского центра.
Anews
В действительности строители и впрямь сидели на высоте 69-го этажа, но совсем не над бездной, а в полной безопасности.
Лохнесское чудовище
Этот кадр обнародован впервые в 1930-х на страницах Daily Mail, и долгие годы люди верили, что в водах Шотландии действительно водится монстр, а некоторые даже вели на него охоту.
Anews
Однако в 1999 правда раскрылась, и стало ясно, что фото — фейк, и на самом деле в воде находилась игрушечная подводная лодка.
Мэрилин Монро
В Сети часто можно найти заявления о том, что данные редкие кадры актрисы и Джона Кеннеди взяты из ее личного архива, что является ложью.
Anews
На самом деле это работы фотографа Алисон Джексон. Славилась она тем, что делала компрометирующие снимки с двойниками известных личностей.
Портрет Линкольна
Какое-то время этот портрет 16-го американского лидера даже печатался в учебниках истории, вот только Линкольну здесь принадлежит разве что голова.
Anews
Все остальное, в том числе тело и глобус, являются собственностью Джона Кэлхона. Вице-президент США, между тем, славился как воинствующий работорговец.