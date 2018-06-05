Известные исторические фото, оказавшиеся подделкой

В Сети часто можно найти различные подборки и факты с якобы редкими историческими фото. И многие без сомнений верят в их подлинность, хотя в действительности такие кадры нередко не соответствуют описанию. Ниже мы расскажем о популярных снимках, которым удалось обмануть миллионы.

Дуэт

В Сети часто мелькает «совместное фото» Джона Леннона и Че Гевары, якобы сделанное в 1966 году. Однако в действительности кадр является подделкой, и голову кубинца приделали к телу другого человека.

Anews

Удивительно, но многие и правда верят, что фото настоящее.

Harley Davidson

Еще одна подделка, которую в Сети датируют 1914 годом. Якобы на фото позируют молодые Уильям Харли и Артур Дэвидсон, создатели мотоциклов.

Anews

В действительности же это обычные молодые люди из Миннесоты, которым удалось получить кадр на байках в качестве памяти.

Эйнштейн

Имеется в интернете снимок, где известный физик на велосипеде якобы мчится на фоне взрывающейся атомной бомбы.

Anews

Кадр даже стал мемом, вот только по факту представляет комбинацию двух фото: первое, это едущий на велосипеде Эйнштейн, второе — испытания бомбы.

Обед на высоте

Одно из наиболее известных фото XX столетия тоже оказалось «фейком», что установили в 2012. В частности, кадр делался с целью рекламы Рокфеллеровского центра.

Anews

В действительности строители и впрямь сидели на высоте 69-го этажа, но совсем не над бездной, а в полной безопасности.

Лохнесское чудовище

Этот кадр обнародован впервые в 1930-х на страницах Daily Mail , и долгие годы люди верили, что в водах Шотландии действительно водится монстр, а некоторые даже вели на него охоту.

Anews

Однако в 1999 правда раскрылась, и стало ясно, что фото — фейк, и на самом деле в воде находилась игрушечная подводная лодка.

Мэрилин Монро

В Сети часто можно найти заявления о том, что данные редкие кадры актрисы и Джона Кеннеди взяты из ее личного архива, что является ложью.

Anews

На самом деле это работы фотографа Алисон Джексон. Славилась она тем, что делала компрометирующие снимки с двойниками известных личностей.

Портрет Линкольна

Какое-то время этот портрет 16-го американского лидера даже печатался в учебниках истории, вот только Линкольну здесь принадлежит разве что голова.

Anews

Все остальное, в том числе тело и глобус, являются собственностью Джона Кэлхона. Вице-президент США, между тем, славился как воинствующий работорговец.