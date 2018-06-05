Пропавшие реликвии России, которые до сих пор ищут

Исчезновения великих реликвий России окутаны тайнами. Порой кажется, что нечто сверхъестественное намерено запутывает следы, ведущие к разгадке…

Библиотека Ивана Грозного

Считается, что библиотеку Ивана Грозного привезла в Россию Софья Палеолог. Василий III распорядился начать переводы этих книг: есть версия, что для этого в столицу был выписан известный ученый Максим Грек

С «древней либереей» у Иоанна IV сложились особые отношения. Царь, как известно, был большим любителем книг и старался не расставаться с приданым своей византийской бабки. По легенде, Иван Грозный после своего переезда в Александровскую Слободу перевез с собой и библиотеку. Другая гипотеза говорит, что Иоанн спрятал её в каком-то надежном кремлевском тайнике. Но как бы оно ни было, после правления Грозного библиотека исчезла.

Существует множество версий пропажи. Первая — бесценные рукописи сгорели в одном из московских пожаров. Согласно второй версии, «либерею» во время оккупации Москвы вывезли на Запад поляки и там по частям распродали. По третьей версии, поляки действительно нашли библиотеку, но в условиях голода там же в Кремле её и съели.

Миф, как известно, создают люди. Впервые о "либерее" мы узнаем из Ливонской летописи. В ней описывается, как Иван IV призвал к себе пленного пастора Иоганна Веттермана и просил его перевести его библиотеку на русский язык. Пастор отказался.

Следующее упоминание встречается в уже в петровское время. Из записки пономаря Конона Осипова мы узнаем о том, что его друг, дьяк Василий Макарьев обнаружил в кремлевских подземельях комнату, заставленную сундуками, сказал об этом Софье, но та приказала о находке забыть. И вот, в русле классического сюжета, дьяк носил эту тайну с собой… пока не рассказал обо всем пономарю. Конон Осипов не только предпринял самостоятельные поиски заветной комнаты (ход оказался засыпан землей), но и поднял на поиски самого Петра I.

В 1822 году профессор Дерптского университета Христофор фон Дабелов написал статью «О юридическом факультете в Дерпте». Среди прочего, он процитировал документ, названный им «Указатель неизвестного лица». Это был ни много ни мало список рукописей, хранившихся в библиотеке Ивана Грозного. Когда оригиналом списка заинтересовался другой профессор, Вальтер Клоссиус, Дабелов заявил, что отправил оригинал в архив Пернова. Клоссиус предпринял поиски. Документа не оказалось ни фактически, ни в описи.

Тем не менее, в 1834 году, уже после смерти Дабелова, Клоссиус опубликовал статью «Библиотека великого князя Василия Иоанновича и царя Иоанна Васильевича», в которой подробно рассказал о находке профессора и огласил список рукописей из «Указателя» — труды Тита Ливия, Тацита, Полибия, Светония, Цицерона, Вергилия, Аристофана, Пиндара и т. д.

Проводились поиски "либереи" и в XX веке. Как мы знаем, тщетно. Впрочем, академик Дмитрий Лихачев говорил о том, что вряд ли легендарная библиотека представляет большую ценность. Тем не менее, миф о "либерее" — очень живучий. Несколько веков он обрастал всё новыми «подробностями». Есть и классическая легенда о "заклятии": Софья Палеолог наложила на книги «проклятие фараонов», о коем узнала из древнего пергамента, хранившегося в той же библиотеке.

Янтарная комната

Уже более полувека идут поиски этого шедевра. Сюжет их похож на закрученнsq мистический и детективный роман одновременно.

В 1709 году мастер Шлютер сотворил для короля Пруссии Янтарный кабинет. Фридрих был в восторге. Но недолго. В комнате стали происходить странные вещи: сами гасли и вспыхивали свечи, открывались и закрывались гардины, а помещение регулярно наполнялось таинственным шепотом.

«Такой янтарь нам не нужен!» — решил монарх. Комнату демонтировали и убрали в подвал, а мастера Шлютера изгнали из столицы. Сын и приемник Фридриха — Фридрих-Вильгельм подарил янтарную комнату Петру I.

Несколько десятилетий разобранный кабинет пылился где-то на царском складе, пока его не обнаружила императрица Елизавета Петровна. Комнату благополучно собрали в Зимнем дворце, но что-то пошло не так.

Уже через месяц государыня велит настоятелю Сестрорецкого монастыря прислать тринадцать наиболее благочестивых монахов. Трое суток иноки проводят в янтарной комнате в посте и молитве. На четвертую ночь чернецы переходят к процедуре изгнания бесов. На время комната "успокоилась".

С началом Великой Отечественной войны кабинет таинственным образом оказался в Королевском замке Кёнигсберга. После штурма советскими войсками Кёнигсберга в апреле 1945 года янтарная комната бесследно исчезла, и её дальнейшая судьба до сих пор остаётся загадкой.

Предпринимались неоднократные поиски исчезнувшей реликвии. Все, кто в них участвовал, погибали при загадочных обстоятельствах.

Янтарная комната была восстановлена. Время от времени всплывающие на аукционах оригинальные вещи из "старой недоброй" янтарной комнаты подтверждают хорошую работу российских реставраторов.

Золотые ворота Владимира

Выдающийся памятник древнерусской архитектуры был построен при князе Андрее Боголюбском в 1164 году. По красоте, величию и архитектурной мощи он превосходил золотые ворота Киевские, Иерусалимские и Константинопольские.

Массивные дубовые створы ворот были украшены литыми золотыми пластинами. «Князь их золотом учини» как записано в Ипатьевской летописи.

Исчезли ворота в феврале 1238 года, когда к городу подошли татаро-монгольские рати. Хан Батый мечтал триумфально войти в город именно через Золотые ворота. Мечта не сбылась. Не помогла Батыю и публичная казнь перед Золотыми воротами князя Владимира Юрьевича, плененного в Москве.

На пятый день осады Владимир был взят, но через другие ворота. А Золотые ворота перед Батыем не открылись даже после взятия города. Согласно преданию, золотые пластины ворот сняли и спрятали горожане, чтобы уберечь реликвию от посягательств ордынцев. Спрятали так хорошо, что найти не могут до сих пор.

Их нет ни в музеях, ни в частных коллекциях. Историки, тщательно изучив документы тех лет и исходя из логики защитников Владимира, предполагают, что золото было спрятано на дне Клязьмы. Нужно ли говорить, что ни поиски профессионалов, ни копания черных археологов результата не принесли.

Между тем, створки Золотых Ворот Владимира числятся в реестрах ЮНЕСКО в качестве утраченной человечеством ценности.

Останки Ярослава Мудрого

Ярослав Мудрый, сын Владимира-крестителя, был похоронен 20 февраля 1054 года в Киеве в мраморной гробнице св. Климента.

В 1936 году саркофаг вскрыли и с удивлением обнаружили несколько перемешанных останков: мужской, женский и несколько косточек ребенка. В 1939 году их отправили в Ленинград, где ученые Института антропологии установили, что один из трех скелетов принадлежит Ярославу Мудрому. Однако оставалось загадкой кому принадлежат другие останки и как они туда попали.

По одной из версий, в гробнице упокоилась единственная жена Ярослава, скандинавская принцесса Ингегерде. Но кем приходился Ярославу ребенок, похороненный вместе с ним?

С появлением ДНК-технологий, вопрос вскрытия гробницы встал опять. Мощи Ярослава — самые древние из сохранившихся останков рода Рюриковичей, должны были «ответить» на несколько вопросов. Главный из которых: род Рюриковичей — скандинавы или все-таки славяне?

10 сентября 2009 года, глядя на побледневшего антрополога Сергея Сегеду, сотрудники музея Софийского собора поняли: дела плохи. Останки великого князя Ярослава Мудрого пропали, а на их месте лежал совсем другой скелет и газета «Правда» за 1964 год.

Загадку появления газеты разгадали быстро. Ее забыли советские специалисты—последние, кто работал с костями. А вот с «самозваными» мощами дело обстояло сложнее. Выяснилось, что это женские останки, причем из двух скелетов, датирующихся совершенно разным временем! Кто эти женщины, как их останки оказались в саркофаге, и куда пропал сам Ярослав, по-прежнему остается тайной.

Яйцо Фаберже. Подарок Александра III супруге

Император Александр III преподнес его в качестве подарка своей супруге Марии Фёдоровне на Пасху в 1887 году. Яйцо было изготовлено из золота и обильно украшено драгоценными камнями; его опоясывают венки из листьев и роз, инкрустированные бриллиантами, а дополняют всё это блистательное великолепие три крупных сапфира. Внутри спрятан швейцарский часовой механизм от мануфактуры Vacheron& Constantin. Во время революции подарок монарха был конфискован большевиками, однако, он «не ушел» из России, так как упоминался в советской описи 1922 года. Впрочем, это был последний «след» драгоценного яйца, антиквары считали его утерянным.

Каково же было удивление специалистов, когда американский коллекционер увидел фотографию шедевра в старом каталоге аукционного дома Parke Bernet (сейчас Sotheby's) за 1964 год. Согласно каталогу, раритет ушёл с молотка как простое ювелирное изделие, в качестве изготовителя которого значился некий «Кларк».

Царский подарок был продан за смешные деньги — $2 450. Эксперты воспряли духом, так как стало известно, что яйцо в то время было в Великобритании, и вряд ли до сих пор вывезено за границы страны. Вероятнее всего, нынешние владельцы даже не подозревают об истинной ценности яйца. По оценкам экспертов, его стоимость сейчас составляет порядка 20 миллионов фунтов.

Казанская икона Божией Матери

Святой образ был обретен 8 июля 1579 года через явление Божией Матери малолетней Матроне, на пепелище дома казанского стрельца. Обернутая в ветхий рукав икона нисколько не пострадала от огня. То, что образ чудотворный, стало понятно сразу. Во время первого же крестного хода обрели зрение два казанских слепца. В 1612 году икона прославилась как покровительница Дмитрия Пожарского во время сражения с поляками.

Перед Полтавской битвой Петр Великий со своим воинством молился именно перед иконой Казанской Божией Матери. Казанский образ Божией Матери осенял русских солдат в 1812 году. Еще при Иване Грозном икону одели в ризу червонного золота, а Екатерина II в 1767 году при посещении Богородицкого монастыря надела на икону бриллиантовую корону.

29 июня 1904 года икона пропала. Из храма украли две святыни: иконы Казанская Богоматерь и Спас Нерукотворный. Вор быстро обнаружился, крестьянин Варфоломей Чайкин, церковный тать. Подсудимый утверждал, что драгоценный оклад продал, а сам образ сжег в печи. В 1909 году появились слухи, что икона нашлась у старообрядцев. И началось…

Сразу несколько заключенных, сидящих в разных тюрьмах, признались, что знают местонахождение святыни. Активные поиски велись вплоть до 1915 года, но ни одна из версий не привела к обретению чудотворного образа. Была ли сожжена икона? И куда делась ее драгоценная риза? До сих пор это одна из величайших загадок нашей истории.

Крест Ефросиньи Полоцкой

С именем этой княжны-игуменьи связано создание в 1161 году мастером-ювелиром Лазарем Богшей знаменитого креста. Шедевр древнерусского ювелирного искусства служил также ковчегом для хранения христианских святынь, полученных из Константинополя и Иерусалима.

Шестиконечный крест был богато украшен драгоценными камнями, орнаментальными композициями и двадцатью эмалевыми миниатюрами с изображениями святых. В пяти квадратных гнездах, расположенных в середине креста, находились реликвии: капли крови Иисуса Христа , частица креста Господнего, кусочек камня от гроба Богородицы, части мощей святых Стефана и Пантелеймона и кровь святого Димитрия. По сторонам святыня была обложена двадцатью серебряными пластинками с позолотою и надписью, предостерегающей того, кто украдет, отдаст или продаст святыню, ожидает страшная кара.

Несмотря на это, страх перед карой Божьей мало кого останавливал. На рубеже XII—XIII веков крест вывезли из Полоцка смоленские князья. В 1514 году он перешел к Василию III, захватившему Смоленск. В 1579 году после захвата Полоцка поляками святыня досталась иезуитам. В 1812 году крест замуровали в стене Софийского собора подальше от глаз французов. В годы революции реликвия стала музейным экспонатом города Могилева.

Сотрудники музея, конечно, стали отмечать массовое паломничество к святыне. Крест перенесли в хранилище. Его хватились только в 1960-е годы. Выяснилось, крест исчез…

Разрабатывалось более десяти версий исчезновения древней реликвии. Есть версия, что её нужно искать в музейном архиве какого-нибудь провинциального российского городка. А может, крест достался кому-то из высших военных чиновников того времени… Допускается также версия, что крест Ефросиньи Полоцкой оказался в США вместе с другими ценностями, переданными в счет оплаты за американскую военную помощь. А есть предположение, что крест и вовсе не покидал Полоцка, а в 1812 году, святыню просто забыли «размуровать», приняв за настоящий крест одну из многочисленных подделок.