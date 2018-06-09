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Японская компания создала летающие зонты
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Японская компания создала летающие зонты 

Рамблер 9 июня 2018
Фото: The Nikkan Kogyo Shimbun/YouTube
Японские ученые придумали действительно крутую вещь. Их новой разработкой стал зонт, но не обычный, а оснащенный дроном.
Новый зонтик теперь сможет парить над головой, укрывая от дождя, даже если у владельца заняты руки. Об этом сообщил телеканал NHK, сославшись на информацию венчурной компании Asahi Power Service. Основатель компании Кэндзи Судзуки рассказал, что идея создания подобного аппарата пришла ему в голову во время сильного ливня. В тот момент у него были заняты обе руки, а летающий зонт показался идеальным выходом из ситуации.
В данный момент такой зонт весит пять килограмм и может работать 20 минут. Однако создатели рассчитывают в будущем модернизировать приборы и снизить их вес до одного килограмма. Время работы тоже планируется увеличить до часа непрерывного функционирования.
Интересно, что камеры, которыми оснащены дроны, позволяют им распознавать лицо владельца, поэтому такой зонт будет очень сложно потерять. На презентации разработчики уже продемонстрировали две работающие модели.
Ожидается, что аппараты могут поступить в широкую продажу уже через два года. За это время инженеры постараются максимально снизить себестоимость зонтов, а также решить проблему столкновений двух аппаратов над головами владельцев.
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