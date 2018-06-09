Невестам предлагают свадебные букеты из пиццы

Классические свадьбы с пышными платьями, выкупами невесты и другими «обрядами» уже не так популярны. Каждая пара старается сделать свое торжество незабываемым и не похожим на другие.

Кто-то отказывается от пышного белого платья, кто-то делает сам праздник тематическим, кто-то придумывает что-то еще. Теперь в «копилку» свадебных идей можно добавить и весьма необычный букет невесты.

Американская сеть ресторанов Villa Pizza предлагает невестам вместо традиционных свадебных букетов композиции из…пиццы.

Пара может выбрать понравившийся букет и бутоньерку для жениха прямо в ресторане, в назначенные день и время необычные свадебные аксессуары доставят, как говорится «с пылу, с жару».

Каждый «цветок» в букете сделан из кусочка пиццы (тесто, моцарелла, томаты, соус — все как полагается) и свернут таким образом, что напоминают восхитительные бутоны.

Villa Italian Kitchen

Придумала такой дизайн Джесси Биарден, фуд-дизайнер, уже известная миру как создатель бикини из пиццы.

Тренд с букетами из пиццы уже набирает популярность в США, может быть, и пары из других стран возьмут его себе на заметку.