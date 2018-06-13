Создан душ, в котором можно мыться почти без воды

Шведский ученый придумал душ, в котором вода используется в замкнутом круге.

На создание необычного душа ученого Мердада Маджоуби вдохновила работа в NASA , он проходил стажировку в Космическом центре им. Линдона Джонсона после колледжа.

Во время стажировки он понял, что одной из серьезных проблем будущих колонизаторов Марса может стать принятие душа. Например, космонавты га МКС не могут принять традиционный душ, они используют специальные антибактериальные средства для гигиены. А вода на станции используется в замкнутом круге: одна и та же вода очищается через множество фильтров и снова готова к употреблению.

Это натолкнуло его на идею для стартапа Orbital Systems. Итогом работы стало создание душа, вода в котором используется в замкнутом цикле. Чтобы помыться человеку достаточно 3-5 литров воды. Кстати, предусмотрен и ее подогрев. В общем, такая разработка может пригодиться не только на Марсе, но и в тех странах, где вода является ограниченным ресурсом.