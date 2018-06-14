Что фашисты вывозили с территории СССР

Что фашисты вывозили с оккупированной территории СССР

О зверствах фашистов на оккупированных территориях Советского Союза известно всем. Они были результатом внедрения в сознание армии вермахта доктрины о том, что немцы являются высшей расой, а славяне — унтерменшами, недочеловеками, с которыми позволительно делать все, что угодно. А раз так, то можно и нужно не только физически уничтожать население завоеванной страны, но и пользоваться ее богатствами.

Промышленность

План нападения на Советский Союз, известный как «План „Барбаросса“ имел экономический раздел под кодовым названием план „Ольденбург“.

В соответствии с ним все богатства завоеванных территорий объявлялись собственностью вермахта и подлежали вывозу в Германию

Все, что можно было вывезти, а именно: станки, оборудование, содержимое промышленных и продовольственных складов, все это грузилось в вагоны и отправлялось в западном направлении. Занятым территориям подготавливалась роль аграрных колоний, поэтому не было и речи о сохранении здесь какой-либо промышленности. Предполагалось, что здесь будут находиться фермы и поместья граждан Великой Германии. Впрочем, когда стало ясно, что война затягивается, и немцы стали испытывать проблемы со снабжением, на занятых территориях все же стали создавать мастерские и предприятия по ремонту техники, поддерживать в необходимом порядке линии коммуникаций, в особенности — железные дороги. Все, что необходимо было для нужд фронта, восстанавливалось, прочее сырье, оборудование, вплоть до металлолома отправлялось в Германию.

Полезные ископаемые

В Германии катастрофически не хватало металлов для нужд военной промышленности, в частности никеля, хрома, молибдена, вольфрама. Ощущался и недостаток нефти, других полезных ископаемых.

Поэтому в „Зеленой папке“ Геринга (так называют личные пометки и служебные записки Геринга к плану „Ольденбург“) отдельно указывалось, что нефть, платина, хром, молибден, магнезий и каучук, обнаруженные на оккупированных территориях, должны быть по вывезены в Германию.

Сохранились донесения штаба экономического руководства „Восток“ о разведанных и вывезенных на июль 1943 года сырьевых запасах. Вот какие объемы природных ресурсов, которыми удалось попользоваться немцам, там указаны:

Хромовая руда — 13 521 тонн Железная руда — 1 033 339 тонн Ферро-марганец — 16 098 тонн Марганцевая руда (сырье) — 500 499 тонн Прокат — 15 207 тонн Свинец (сырье) — 832 508 тонн Медь (сырье) — 1 141 1 043 тонн Ртуть (сырье) — 3 305 2 854 килограммов Старое золото и золотой лом — 23 644 килограммов.

В этом же перечне значатся и пчелиный воск, и парафин, и лен, и овечья шерсть и кожи, и подсолнечное масло, соевые бобы, словом — все, до чего только смогли добраться немцы. [С-BLOCK]

Продовольствие

Поскольку захваченные территории планировалось колонизовать, переселив на них „истинных арийцев“, сохранять местное население не было нужды. Планировалось оставить жизнь некоторому количеству местных жителей, которые будут рабами, остальные подлежали уничтожению. И одной из самых действенных мер в деле сокращения местного населения был голод. По этой причине немцы вывозили в Германию эшелоны с хлебом, маслом, стадами скота. На оккупированных территориях они отбирали у местного населения все, что можно было есть. Слова „курки, яйки, млеко“ стали хрестоматийными, и они прекрасно отражают стиль поведения немцев с местным населением.

С 1942 по 1944 год в Германию шли эшелоны с русскими, белорусскими и украинскими „остарбайтерами“ — так немцы называли рабочую силу с восточного фронта. Первоначально людей заманивали листовками и газетными статьями, повествующими, как хорошо им будет жить в Германии, как к ним замечательно будут относиться, и достойно платить за труд. Однако, впоследствии, когда стало ясно, что далеко не все верят в эту сказку и желающих ехать в Германию добровольно почти нет, немцы начали подлинную охоту на людей. Особенно часто угоняли подростков и молодых женщин. Еженедельно в Германию отправляли по 5 и более тысяч „гражданских русских“. В целом было вывезено более 5 миллионов человек. В Германии их выставляли на торги, как рабов. Одних отправляли на фабрики и заводы, других покупали фермеры для работы в селе. Молодых женщин часто приобретали бордели.

Частные трофеи

Сохранилось множество документов, свидетельствующих о том, что немцы вели себя на оккупированных территориях, как настоящие бандиты. Они отбирали у жителей все мало-мальски ценное: одежду, домашнюю утварь, даже детские игрушки. Отбирали у людей часы, серебряные и золотые украшения.

Сохранились воспоминания о том, что у пленных немцев находили узелки с цепочками, золотыми кольцами и даже с золотыми зубными коронками, которые, не гнушаясь, вырывали изо рта у мертвых, а, иной раз, и у живых.

Особенно часто немцы отбирали теплую одежду. Это, в некотором смысле, даже понятно: морозы зимой 1941 года стояли лютые, а немцы не имели зимней формы, поскольку командование полагало, что война продлится несколько недель. Оккупанты забирали шапки, зимние пальто, платки, шарфы, шубы, валенки, все, что удавалось найти в домах. Часто раздевали людей прямо на улице. Забирали простыни и скатерти, чтобы сшить подобие маскхалатов.

Гудериан так описывал одну из воинских частей, которую он осматривал: „Если бы не эмблемы, наших солдат невозможно было бы отличить от русских. Они в русских шапках и тулупах“.

Произведения искусства

Разграблению в годы оккупации подверглись и музеи Советского Союза. Из Ленинградской области в Германию шли эшелоны с награбленными в Петергофе , Царском Селе, других пригородах Ленинграда картинами, старинной мебелью, предметами декоративно-прикладного искусства. Знаменитую янтарную комнату разрубили на части, и так частями вывезли. Судьба этого шедевра так до сих пор и неизвестна.

Сохранились воспоминания о том, что творили немцы в захваченном имении Толстого — Ясной Поляне. Здесь устроили офицерское общежитие и госпиталь. Немцы забирали ценные фотографии и предметы из экспозиции, в том числе настенные часы, шторы, книжную полку. Поделили между собой даже одежду из коллекции музея.

Русский чернозем

А вот рассказы об эшелонах русского (украинского) чернозема, будто бы вывезенного в Германию, вероятно, не более, чем миф. Он был, видимо, порожден чудовищной жадностью немцев, которые тащили из СССР все, до чего смогли дотянуться. Впрочем, возможно, кто-то когда-то и видел некоторое количество земли, которое вывозилось для каких-нибудь экспериментальных, допустим, целей. Но об эшелонах говорить все же не приходится. Не сохранилось ни одного документального тому свидетельства, в то время, как аккуратные немцы фиксировали все ценности и полезные ископаемые, которые они вывозили с оккупированных территорий.