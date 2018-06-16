Вибрирующее белье примирит женщин с футболом

Производители нижнего белья из Мексики придумали, как заинтересовать женщин футболом. Новая линейка приурочена к ЧМ-2018 и призвана примирить женщин со страстью их вторых половинок к футболу. Трусы, которые вибрируют во время забитого гола, называются «Почувствуйте игру».

Довольно откровенное рекламное видео начинается с рассказа о том, что ежегодно около четырех миллионов пар разводятся из-за футбола. Основной смысл претензий со стороны женщин заключаются в том, что во время матча для мужчины не существует ничего, кроме футбола.

Но специалисты компании Vicky Form утверждают, что сумели найти решение, которое примирит всех.

По мнению разработчиков, вибрирующее белье поможет женщинам понять, какое волнение мужчины испытывают при просмотре матча. Однако мнения пользователей Сети по поводу трусов разделились. Одни посчитали эту идею забавной, новой и интересной.

Но в основном компанию раскритиковали и обвинили в сексизме: «Паршивая кампания, «бренд для женщин», который вместо того, чтобы поддерживать, оскорбляет их».

Многие справедливо заметили, что женщины тоже любят спорт, а новая разработка говорит лишь о том, что Vicky Form совершенно ничего не знают о своих клиентках.