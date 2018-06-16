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Найдены неизвестные снимки Битлз
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Найдены неизвестные снимки Битлз 

Рамблер 16 июня 2018
Фото: depositphotos.com
В Японии были найдены неизвестные ранее фотографии группы "The Beatles".
В доме фотографа Кацудзи Абэ, скончавшегося уже десять лет назад, обнаружили редчайшие кадры всемирно известной и любимой миллионами группы.
Кацудзи работал фотографом и часто снимал местных и иностранных музыкантов, приезжающих в Японию. В пакете с фотокарточками в его доме оказалось около 60 негативов с битлами, предположительно, датируемых 1966 годом. На фотографиях запечатлен их финальный большой концерт в Токио.
В прошлом, найденную коллекцию с ранее неизвестными снимками группы продали на аукционе за 253 тысячи фунтов. Интересно, какая судьба уготована фотографиям, найденным в Японии.
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