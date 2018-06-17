Рисунок автора «Маленького принца» продали на аукционе

Рисунок Антуана де Сент-Экзюпери был продан за 240,5 тысячи евро на аукционе во Франции.

Этот набросок французский писатель сделал в любовном письме, он изобразил героя своей повести-сказки, который сидит за столом и пишет длинное послание своей возлюбленной.

Кстати, письмо самого Антуана де Сент-Экзюпери заняло 11 страниц. Рисунок был сделан акварелью предположительно между апрелем 1943 и маем 1944 года.

Организаторы аукциона сообщили, что это было последнее письмо Сент-Экзюпери, отправленное до того, как его самолет пропал.