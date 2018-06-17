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Рисунок автора «Маленького принца» продали на аукционе
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Рисунок автора «Маленького принца» продали на аукционе 

Рамблер 17 июня 2018
Фото: @Artcurial
Рисунок Антуана де Сент-Экзюпери был продан за 240,5 тысячи евро на аукционе во Франции.
Этот набросок французский писатель сделал в любовном письме, он изобразил героя своей повести-сказки, который сидит за столом и пишет длинное послание своей возлюбленной.
Кстати, письмо самого Антуана де Сент-Экзюпери заняло 11 страниц. Рисунок был сделан акварелью предположительно между апрелем 1943 и маем 1944 года.
Организаторы аукциона сообщили, что это было последнее письмо Сент-Экзюпери, отправленное до того, как его самолет пропал.
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