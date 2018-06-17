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Нейросеть научилась создавать 3D-миры
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Нейросеть научилась создавать 3D-миры 

Рамблер 17 июня 2018
Фото: depositphotos.com
Программисты создали нейросеть, которая умеет создавать реалистичные 3D-миры.
Уникальность разработки в том, что специалисты использовани более человечный подход к обучению нейросети. Программисты из лаборатории DeepMind в Google создали алгоритм, который позволяет нейросети в процессе обучения обходиться без дополнительной информации.
Нейросеть получает данные во время наблюдения с нескольких ракурсов за трехмерной сценой, а затем воспроизводит изображение с любого другого произвольного ракурса. На выходе получается новый трехмерный рендер.
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