Нейросеть научилась создавать 3D-миры

Программисты создали нейросеть, которая умеет создавать реалистичные 3D-миры.

Уникальность разработки в том, что специалисты использовани более человечный подход к обучению нейросети. Программисты из лаборатории DeepMind в Google создали алгоритм, который позволяет нейросети в процессе обучения обходиться без дополнительной информации.

Нейросеть получает данные во время наблюдения с нескольких ракурсов за трехмерной сценой, а затем воспроизводит изображение с любого другого произвольного ракурса. На выходе получается новый трехмерный рендер.