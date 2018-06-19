Ещё
Как выглядит самая ценная банкнота в мире
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как выглядит самая ценная банкнота в мире 

Trendymen 19 июня 2018
Фото: Trendymen
Мы не будем рассказывать о раритетах, которым место лишь в коллекциях бонистов и нумизматов. 500 тысяч тайских батов и 10 тысяч долларов США будут лакомым кусочком для коллекционеров, но в обороте этих купюр нет. Самая ценная банкнота в мире принадлежит совсем другому, притом не самому развитому государству мира.
Речь идет о банкноте в 10 тысяч брунейских долларов. На ней изображен один из самых богатых людей в стране — султан Хассанал Болкиах. Эта банкнота стоит примерно 7,6 тысяч долларов США и она не является раритетом: встречается редко, но вы вполне можете заявиться в магазин Брунея и прикупить там что-нибудь на нее. Например, сам магазин.
Trendymen
Вообще-то, до 2014 года в мире была и еще одна банкнота аналогичного номинала — 10 тысяч сингапурских долларов. Стоила она так же, но в торговле ее встретить почти невозможно, да и выпускать новые банкноты этого номинала больше не будут.
Последние новости
70-летний Сталлоне подтягивается так, что ты сейчас бросишь все и побежишь в спортзал Звезды девяностых, которых сегодня невозможно узнать Как выучить что угодно: секрет Альберта Эйнштейна
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые дикие секс-традиции22
Самые глубокие дыры, вырытые человеком9
Печальная судьба самой известной жертвы пластики13
7 вещей, о которых нам врали всю жизнь1
Панин показал фото Цоя в голой компании25
Видео
04:51
7 вещей, о которых нам врали всю жизнь
Безумный мир
00:30
Одержимая в Индии ползала по стене госпиталя
Безумный мир
00:19
В Турции взялись за обучение кошек плаванию
Истории
00:40
Актеры, у которых «поехала крыша»
Люди
15:29
Что еще вы не знали об американцах
Люди
05:28
Названы самые безопасные дома
Места
04:56
Что известно об исполинском бункере в США
Места
08:27
Что вы ежедневно делаете незаконно
Безумный мир
04:31
Что позволительно только президенту США
Люди
07:06
Ошибки, изменившие ход истории
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение