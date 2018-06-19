Как выглядит самая ценная банкнота в мире

Мы не будем рассказывать о раритетах, которым место лишь в коллекциях бонистов и нумизматов. 500 тысяч тайских батов и 10 тысяч долларов США будут лакомым кусочком для коллекционеров, но в обороте этих купюр нет. Самая ценная банкнота в мире принадлежит совсем другому, притом не самому развитому государству мира.

Речь идет о банкноте в 10 тысяч брунейских долларов. На ней изображен один из самых богатых людей в стране — султан Хассанал Болкиах. Эта банкнота стоит примерно 7,6 тысяч долларов США и она не является раритетом: встречается редко, но вы вполне можете заявиться в магазин Брунея и прикупить там что-нибудь на нее. Например, сам магазин.

Trendymen

Вообще-то, до 2014 года в мире была и еще одна банкнота аналогичного номинала — 10 тысяч сингапурских долларов. Стоила она так же, но в торговле ее встретить почти невозможно, да и выпускать новые банкноты этого номинала больше не будут.