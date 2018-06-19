«ФЭД»: был ли советский фотоаппарат плагиатом

Фотоаппарат «ФЭД», впервые выпущенный в СССР в 1934 году, в свое время пользовался заслуженным уважением потребителей. Только вот вопрос о том, был ли легендарный «ФЭД» исключительно советским изобретением, до сих пор вызывает оживленные споры. Уж очень он напоминает немецкую модель под названием «Leica».

Немецкий?

Название фотоаппарата «ФЭД» является аббревиатурой имени, отчества и фамилии известного политического деятеля Феликса Эдмундовича Дзержинского . Однако модель окрестили именно так не только потому, что Дзержинский был крупной фигурой в стране, а еще и потому, что его имя носила трудовая коммуна, воспитанники которой и собирали камеры «ФЭД».

История создания фотоаппарата такова. Однажды в коммуну кто-то привез немецкую модель «Leica». Трудные подростки, обитавшие в коммуне, не без помощи специалистов, конечно, германскую технику разобрали, изучили и вскоре на прилавках советских магазинов появился ее клон — «ФЭД».

Справедливости ради, необходимо упомянуть о том, что, по словам специалистов, на основе аппарата «Leica» создавались не только советские модели. Технику из Германии копировали в то время многие страны, в том числе и Соединенные Штаты. К тому же последующие модели «ФЭД» были детищами исключительно советских ученых.

… или советский?

Вопреки всему вышесказанному, эксперты утверждают, что прародителем легендарного «ФЭД» является вовсе не «Leica», а другой фотоаппарат советского производства, который был создан задолго до немецкой модели. Эта камера получила название «Циклоп». Ее разработчиком был Корнелий Евтушенко — инженер Оптического Харьковского Общества. Евтушенко впервые представил «Циклопа» еще в 1906 году. Говорят, модель пользовалась невероятным успехом даже за границей, где ею и могли воспользоваться немецкие специалисты и уже на основе «Циклопа» спроектировать свою камеру «Leica».

В 1913 году талантливый инженер усовершенствовал свое изобретение. Модель «Циклоп Люкс» обзавелась встроенным оптическим видоискателем и обрела возможность менять объективы. Несколько фотоаппаратов даже приобрели члены семьи императора Николая II . Однако налаженному производству отечественной фототехники помешала революция и войны.

Только в начале 1930-х годов в СССР снова стали выпускать фотоаппараты. Одними из первых за дело взялись воспитанники коммуны, благодаря которым на свет и появился «ФЭД».

Вот так переплелись между собой истории 2-х фотоаппаратов: немецкой камеры «Leica» и советской — «ФЭД». Однако о том, была ли эта связь в действительности или ее не существовало вовсе, многие спорят до сих пор.