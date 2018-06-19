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В Японии найдены неизвестные фотографии The Beatles
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В Японии найдены неизвестные фотографии The Beatles 

Рамблер 19 июня 2018
Фото: globallookpress
В марте этого года на одном из аукционов продали более трех сотен никогда ранее не демонстрировавшихся негативов фотографий The Beatles, а теперь пришло сообщение, что найдено еще 60 нигде не публиковавшихся снимков.
Новость о находке передал телеканал NHK. По данным репортеров, уникальные фотографии легендарной четверки были найдены в Японии, в доме скончавшегося десять лет назад фотографа Кацудзи Абэ. Сделаны снимки во время гастролей музыкантов в Японии в 1966 году.
На фотографиях запечатлены моменты прибытия The Beatles в аэропорт Токио, а также более 30 уникальных снимков с их последнего выступления в столице Японии 2 июля 1966 года.
До этого в мире существовало лишь несколько фотографий с этого концерта, теперь же коллекция пополнилась новыми экземплярами.
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