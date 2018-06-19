В Японии найдены неизвестные фотографии The Beatles

В марте этого года на одном из аукционов продали более трех сотен никогда ранее не демонстрировавшихся негативов фотографий The Beatles, а теперь пришло сообщение, что найдено еще 60 нигде не публиковавшихся снимков.

Новость о находке передал телеканал NHK. По данным репортеров, уникальные фотографии легендарной четверки были найдены в Японии, в доме скончавшегося десять лет назад фотографа Кацудзи Абэ. Сделаны снимки во время гастролей музыкантов в Японии в 1966 году.

На фотографиях запечатлены моменты прибытия The Beatles в аэропорт Токио, а также более 30 уникальных снимков с их последнего выступления в столице Японии 2 июля 1966 года.

До этого в мире существовало лишь несколько фотографий с этого концерта, теперь же коллекция пополнилась новыми экземплярами.