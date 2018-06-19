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Открытку с «Титаника» выставили на продажу
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Открытку с «Титаника» выставили на продажу 

Lenta.ru 19 июня 2018
Фото: Lenta.ru
Открытку, отправленную с «Титаника» за четыре дня до его крушения, выставят на аукцион Warwick & Warwick Auctioneers со стартовой ценой 22 тысячи фунтов в июле 2018 года. Об этом сообщает Daily Mail.
Горничная Сара Дэниелс написала записку своему другу Неллу Грину на обратной стороне открытки с черно-белым рисунком лайнера. «Как жаль, что тебя здесь нет. Лодка прекрасная, и это пошло бы тебе на пользу. Сейчас я отправляюсь на палубу», — говорится в послании, написанном карандашом 11 апреля 1912 года.
На открытку наклеена почтовая марка Куинстауна (сейчас город Ков в графстве Корк, Ирландия — прим. «Лента.ру»), — порта, откуда была отправлена карточка.
Автор послания Сара Дэниелс оказалась одной из 712 выживших во время катастрофы пассажиров.
Трансатлантический пароход «Титаник» потерпел крушение во время своего первого рейса в ночь на 15 апреля 1912 года, столкнувшись с айсбергом в северной части Атлантического океана. В результате погибли 1496 человек, 712 были спасены.
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