Как на самом деле устроены наручники

Как устроены наручники

Обычные с виду наручники устроены достаточно хитро и в то же время просто. Посмотрите, чисто в образовательных целях, как работает механизм стандартных наручников и можно ли открыть их, не имея ключа.

Зубья на одной стороне наручников заходят за крепежные выступы на внутренней части. Он и не дает человеку разомкнуть кольцо. Зубец, находящийся сразу за замочной скважиной, закреплен на мощной пружине: по сути, ключ просто отодвигает его в сторону.

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Отомкнуть наручники можно и обычной стальной скрепкой. Достаточно будет вставить ее в замочную скважину, нащупать пружину замка и отжать ее.

В принципе, наручники можно просто порвать. Нет, для этого вовсе не нужно быть Халком: вот видео, где подробно рассказывается механизм действия.